На 4 март отбелязваме Световния ден на затлъстяването.

Затлъстяването е комплексно, рецидивиращо, хронично заболяване, водещо до над 200 други сериозни здравословни проблеми като диабет тип 2, сърдечно-съдови и онкологични заболявания.

България е на пето място в Европа по детско затлъстяване

Според последните данни над 1 милиард души по света живеят със затлъстяване, а прогнозите сочат, че до 2035 г. повече от половината население на планетата - около 4 млрд. души - ще бъде с наднормено тегло или затлъстяване, ако не се предприемат навременни мерки.

Очаква се глобалното икономическо въздействие на проблема да достигне 3,23 трилиона долара годишно до 2030 г., което представлява сериозно предизвикателство за здравните системи и обществата.

Киселова: Над 40% от хората над 18 години имат проблем, свързан със затлъстяването

През 2026 г. мотото на Световния ден на затлъстяването е „8 милиарда причини да действаме“ и то подчертава глобалния мащаб на проблема и необходимостта от координирани усилия на всички заинтересовани страни.

Събитието ще обедини здравни експерти, студенти по медицина, пациенти, живеещи със затлъстяване и медии в търсене на решения за трайна промяна на здравната, икономическата и социалната тежест, свързана със затлъстяването.