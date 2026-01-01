Държавни глави и лидери от цял свят честитиха на българския народ Националния празник на страната ни в поздравителни адреси, изпратени до президента Илияна Йотова по повод отбелязването на 148 години от Освобождението на България.

Президентът Доналд Тръмп честити празника на българите, като изтъква партньорството между САЩ и България в сфери като енергетика и отбрана.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също поздрави българите по случай Националния празник - 3 март.

"От името на Съединените американски щати поздравявам народа на България по случай Вашия национален празник, 3 март. Днес се присъединяваме към Вас в честването на 148 години от Освобождението на България", се казва в посланието, разпространено от посолството на САЩ у нас.

По случай празника президентът на Китай Си Дзинпин пожелава просперитет на България и мир и благоденствие на българския народ. Той заявява готовност за засилване на диалога и задълбочаване на китайско-българските отношения, основани на уважение, доверие и взаимноизгодно партньорство.

В приветствието си за 3 март кралят на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия Чарлз III пожелава на българите мир, просперитет и благополучие. Той отбелязва трайното приятелство между двете държави и възможностите за насърчаване на сътрудничеството през идните години.

Какви послания отправиха българските политици за 3 март

Федералният президент на Австрия Александър Ван дер Белен приветства силните и трайни връзки между България и Австрия, които намират отражение в икономическите отношения, отличното сътрудничество в областта на дуалното образование, активните културни връзки.

Поздравления за здраве и благополучие на президента Йотова и българите отправя и кралят на Белгия Филип. Оценявам високо значимостта на приятелските отношения на нашите две страни, отбелязва крал Филип.

Президентът на Федерална република Германия Франк-Валтер Щайнмайер също честити на българите 3 март от свое име и от името на сънародниците си. България и Германия са тясно свързани с общи европейски и демократични ценности. Актуалните глобални процеси изискват да ги отстояваме и защитаваме заедно, посочва германският президент.

Сърдечни поздравления по повод 3 март от името на италианския народ отправя президентът Серджо Матарела. Той изразява увереност, че България и Италия ще се възползват от всички възможности за укрепване и разширяване на партньорството във всички области от взаимен интерес, като изтъква ползотворното сътрудничество в сферата на сигурността.

Пожелания за просперитет, единство и мир на българския народ по повод годишнината от Освобождението отправя литовският президент Гитанас Науседа. Той изтъква отличните двустранни отношения между Литва и България и успешното сътрудничество в многостранни формати, като изразява очакване общата ангажираност към международното право да продължи.

Благопожелания за Националния празник към българите изказва и президентът на Словения Наташа Пирц Мусар. В поздравителния си адрес до Илияна Йотова тя приветства конструктивното сътрудничество между България и Словения, както на двустранно равнище, така и в рамките на международни формати.

“Този знаменателен ден е натоварен с важно послание за всеки един народ - без независимост не съществува истинска свобода”, пише в поздравителния си адрес до Илияна Йотова унгарският президент Тамаш Шуйок и отбелязва значимостта да се защитава националният суверенитет. Държавният глава на Унгария посочва, че остава ангажиран с по-нататъшно развитие на дългогодишните двустранни отношения, основани на приятелство, общи културни ценности, ползотворно сътрудничество в редица области.

Държавният глава на Финландия Александър Стуб изпраща поздравления по повод Националния празник на България и отправя поздрави за благоденствие. Очаквам да продължим трайното си сътрудничество, както на двустранно ниво, така и в рамките на Европейския съюз и НАТО, посочва финландският президент.

По повод 3 март кралят на Швеция Карл Густав XVI и кралят на Нидерландия Вилем-Александър също поздравяват президента Йотова и българския народ и пожелават щастие и благополучие на българите.

От името на румънския народ президентът на северната ни съседка Никушор Дан отправя към българите най-сърдечни пожелания за мир, просперитет и благоденствие. „В настоящия сложен контекст на сигурност поддържането на тесен политически диалог между Румъния и България и активната координация на всички нива е от съществено значение за отстояването на общите интереси, повишаване нивото на сигурност в региона на Черно море и защитата на ценностите, които споделяме като съюзници и стратегически партньори“, пише румънският държавен глава.

В поздравителния си адрес до президента Илияна Йотова и българския народ държавният глава на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова отправя пожелания за просперитет и благополучие.

Президентът на Република Сърбия Александър Вучич отправя благопожелания за просперитета на българския народ. Държавният глава на западната ни съседка изразява увереност, че сътрудничеството между България и Сърбия ще продължи да се задълбочава върху здравите основи на добросъседството и в контекста на настоящите политически обстоятелства чрез активен политически диалог и икономическо партньорство.

Благопожелания за празника отправя и президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган, който изразява вяра, че със съвместни усилия искреният диалог с България ще продължи да допринася за укрепването на мира, просперитета и стабилността в нашия регион.

Президентът на Република Косово Вьоса Османи-Садриу също честити на българския народ празника от свое име и от името на сънародниците си. Тя изразява и признателност за последователната подкрепа на страната ни към Република Косово.

В поздравителния си адрес кралят на Хашемитското кралство Йордания Абдула II честити празника и пожелава благоденствие и напредък на приятелския български народ.

По повод Националния ни празник президентът на Азербайджан Илхам Алиев подчертава традиционното приятелство и стратегическото партньорство между България и Азербайджан, които се развиват в духа на взаимно уважение и доверие. „Уверен съм, че използвайки съществуващите възможности, ще продължим общите ни усилия за засилване двустранните връзки и разширяване на сътрудничеството ни на двустранно и многостранно ниво“, посочва Илхам Алиев.

Мир, благоденствие и постоянен напредък пожелава на българския народ президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев. Той посочва, че България е надежден партньор на Узбекистан в Европа и заявява ангажираност за по-нататъшното укрепване на двустранните отношения във всички приоритетни области.

Държавният глава на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев честити 3 март на българите и посочва, че тази дата се е превърнала в символ на единството и солидарността на нацията. Президентът Касъм-Жомарт Токаев изразява задоволство от задълбочаването на политическия диалог между София и Астана.

Президентът на Сингапур Тарман Шанмугаратнам изказва пожелания за траен мир, напредък и просперитет на България в поздравителния си адрес до българския държавен глава.

За Деня на Освобождението на България поздравления изказва и президентът на Република Корея И Дже-мьон. Той изразява надежда приятелството между двата народа да се задълбочава, а хоризонтите на партньорство да се разширяват чрез активен обмен в различни области.

В поздравителното си писмо кралят на Тайланд Маха Ваджиралонгкорн честити Националния празник на българския народ и отбелязва приятелските връзки между България и Кралство Тайланд. Маха Ваджиралонгкорн изразява увереност, че отношенията между двете страни ще продължат възходящото си развитие.

Поздравителни адреси до президента Илияна Йотова по повод 3 март изпратиха също императорът на Япония Нарухито, президентът на Гана Джон Драмани Махама, Върховният патриарх и католикос на всички арменци Карекин Втори и други.