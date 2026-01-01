Националният празник и 148 години от Освобождението на България бе отбелязан пред паметника на Незнайния воин, където тържествено бе издигнато националното знаме.

БТА

Програмата за националния празник 3 март: България отбелязва 148 години Освобождение

Националният празник 3 март и 148-ата годишнина от Освобождението на България се отбелязват с участието на представителни военни формирования в ритуалите в страната. На официалната церемония присъстваха служебният премиер Андрей Гюров, министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на висшия команден състав на Българската армия, Българският патриарх Даниил, кметът на София Васил Терзиев и гости.

В ритуала участваха формирования от Националната гвардейска част.

По време на изпълнението на националния химн бе произведен салют от 20 артилерийски залпа.