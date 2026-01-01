Във връзка с честванията на Националния празник на България - 3 март, се въвежда временна организация на движението в района на прохода „Шипка“ и връх Шипка.
Ограниченията влизат в сила от 2 март и ще продължат до 18:00 часа на 3 март, съобщиха от полицията.
Забрана за паркиране
От 15.00 на 2 март се забранява паркирането на моторни превозни средства на следните места:
- павирания паркинг в прохода „Шипка“
- паркинга зад хотел „Шипка“
- павирания път до хотел „Шипка“
- хеликоптерната площадка
Спиране на транзитното движение:
От 20.00 часа на 2 март до 18.00 часа на 3 март се преустановява транзитното преминаване на МПС по път I-5 /E-85/ и път III-5004 в двете посоки – Габрово – връх „Шипка“ – Казанлък и обратно.
Забраната не важи за автобуси от организирания междуградски транспорт по редовните пътнически линии, движещи се по утвърден маршрут.
Организация на движението на 3 март":
- от 6.00 до 12.30 часа - въвежда се еднопосочно движение от Габрово към връх „Шипка“
Паркирането ще се извършва по следния ред:
- Автобуси - на хеликоптерната площадка зад хотел „Шипка“ до изчерпване на местата, след което по пътя в прохода;
- Микробуси - на малкия паркинг зад хотела до запълване, след което по пътя.
- Леки автомобили - по пътя от връх „Шипка“ (от базата на Областно пътно управление-Габрово) към Габрово, по реда на пристигане.
От 12.30 до 18.00 часа - движението ще бъде еднопосочно от връх „Шипка“ към Габрово.
Обходни маршрути за транзитно преминаване:
- Транзитният трафик между Северна и Южна България ще бъде пренасочван през Прохода на Републиката (път II-55), както следва
- Посока север–юг: Русе-Велико Търново-Дебелец-Проход на Републиката - Гурково (Казанлък, Стара Загора, Бургас)
- Посока юг-север: Гурково - Проход на Републиката - Дебелец (Велико Търново, Русе)
- Местно движение и автомобили от север и северозапад ще бъдат пренасочвани по маршрут Габрово-Трявна - с. Белица - с. Вонеща вода - Проход на Републиката и обратно.
Важни изисквания за сигурност:
От ОД на МВР-Габрово напомнят, че до тържествата няма да бъдат допускани:
- лица, носещи огнестрелно оръжие
- лица в нетрезво състояние или употребили наркотични вещества
- лица без документи за самоличност
Съгласно Регламент (ЕС) 2019/947 не се допуска използването на безпилотни летателни средства над места с голямо струпване на хора.
Препоръки към посетителите:
Поради засиления интерес и ограничената инфраструктура, паркирането ще се извършва основно по пътното платно в прохода „Шипка“ по реда на пристигане.
Придвижването от местата за паркиране до Паметника на свободата и обратно ще бъде предимно пеша.
Органите на реда призовават гражданите да пътуват с автомобили, оборудвани за зимни условия, както и да бъдат облечени и екипирани подходящо за преход в зимна планинска среда.
Полицията апелира към всички граждани да спазват стриктно въведената организация и указанията на служителите на реда.