Във връзка с честванията на Националния празник на България - 3 март, се въвежда временна организация на движението в района на прохода „Шипка“ и връх Шипка.

Ограниченията влизат в сила от 2 март и ще продължат до 18:00 часа на 3 март, съобщиха от полицията.

Забрана за паркиране

От 15.00 на 2 март се забранява паркирането на моторни превозни средства на следните места:

- павирания паркинг в прохода „Шипка“

- паркинга зад хотел „Шипка“

- павирания път до хотел „Шипка“

- хеликоптерната площадка

Спиране на транзитното движение:

От 20.00 часа на 2 март до 18.00 часа на 3 март се преустановява транзитното преминаване на МПС по път I-5 /E-85/ и път III-5004 в двете посоки – Габрово – връх „Шипка“ – Казанлък и обратно.

Забраната не важи за автобуси от организирания междуградски транспорт по редовните пътнически линии, движещи се по утвърден маршрут.

Организация на движението на 3 март":

- от 6.00 до 12.30 часа - въвежда се еднопосочно движение от Габрово към връх „Шипка“

Паркирането ще се извършва по следния ред:

- Автобуси - на хеликоптерната площадка зад хотел „Шипка“ до изчерпване на местата, след което по пътя в прохода;

- Микробуси - на малкия паркинг зад хотела до запълване, след което по пътя.

- Леки автомобили - по пътя от връх „Шипка“ (от базата на Областно пътно управление-Габрово) към Габрово, по реда на пристигане.

От 12.30 до 18.00 часа - движението ще бъде еднопосочно от връх „Шипка“ към Габрово.

Обходни маршрути за транзитно преминаване:

- Транзитният трафик между Северна и Южна България ще бъде пренасочван през Прохода на Републиката (път II-55), както следва

- Посока север–юг: Русе-Велико Търново-Дебелец-Проход на Републиката - Гурково (Казанлък, Стара Загора, Бургас)

- Посока юг-север: Гурково - Проход на Републиката - Дебелец (Велико Търново, Русе)

- Местно движение и автомобили от север и северозапад ще бъдат пренасочвани по маршрут Габрово-Трявна - с. Белица - с. Вонеща вода - Проход на Републиката и обратно.

Важни изисквания за сигурност:

От ОД на МВР-Габрово напомнят, че до тържествата няма да бъдат допускани:

- лица, носещи огнестрелно оръжие

- лица в нетрезво състояние или употребили наркотични вещества

- лица без документи за самоличност

Съгласно Регламент (ЕС) 2019/947 не се допуска използването на безпилотни летателни средства над места с голямо струпване на хора.

Препоръки към посетителите:

Поради засиления интерес и ограничената инфраструктура, паркирането ще се извършва основно по пътното платно в прохода „Шипка“ по реда на пристигане.

Придвижването от местата за паркиране до Паметника на свободата и обратно ще бъде предимно пеша.

Органите на реда призовават гражданите да пътуват с автомобили, оборудвани за зимни условия, както и да бъдат облечени и екипирани подходящо за преход в зимна планинска среда.

Полицията апелира към всички граждани да спазват стриктно въведената организация и указанията на служителите на реда.