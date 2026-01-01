Иранските Революционни гвардейци заявиха, че са атакували американски самолетоносач, за да отмъстят за убийството на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Държавните медии разпространиха изявление, в което се твърди, че USS „Abraham Lincoln“ е бил поразен с „четири балистични ракети“. Пентагонът отхвърли твърденията, предаде The Times of Israel.

Тази сутрин Ислямската република издигна т.нар. „Червено знаме на отмъщението“ и се закани да удари САЩ и Израел с „невиждана сила“.

Междувременно от Централното командване на САЩ съобщиха, че трима американски военнослужещи са загинали по време на операцията срещу Иран.

„Няколко други са получили леки наранявания от шрапнели и сътресения и в момента се връщат към изпълнение на служебните си задължения. Основните бойни операции продължават и нашите ответни действия са в ход“, написаха от Централното командване в „Eкс“.

Малко по-късно оттам съобщиха, че е потопена иранска корвета клас „Джамаран“, намираща се на кея „Чах Бахар“ в Оманския залив.