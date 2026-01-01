Тази година през март се очаква средната месечна температура да бъде около и над нормата. В Северна България и високите полета тя ще бъде между 5 и 7 градуса, по Черноморието и в Южна България – между 6 и 9 градуса, а в планините – между минус 8 и минус 2 градуса.

Най-ниските температури през март ще бъдат между минус 7 и минус 2 градуса, а най-високите – между 21 и 26 градуса. Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата, която в равнините е между 40 и 60 л/кв.м, а в планините – между 50 и 90 л/кв.м.

► Първо десетдневие: Слънчев старт и промяна в края на периода

Месецът ще започне с предимно слънчево и топло време, като максималните температури ще достигат, а на места и ще надхвърлят 15 градуса. По-ниски ще остават температурите по Черноморието и на места в низините и котловините, където преди обяд ще има ниска облачност или мъгла.

Около 3 и към 5-6 март ще има по-значителни увеличения на облачността, но без съществени валежи, а дневните температури слабо ще се понижат. Към края на десетдневието ще настъпи промяна в атмосферната циркулация и динамиката ще се увеличи. Ще има валежи и застудяване, като съществува малка вероятност на места валежите да са значителни. Първоначално над 1500–1600 метра ще вали сняг, като постепенно границата дъжд-сняг ще се понижава и ще се образува нетрайна снежна покривка.

► Второ десетдневие: Валежи и понижение на температурите в средата на периода

В началото на второто десетдневие вероятността за валежи е малка. Ще има слънчеви часове и временни увеличения на облачността. Температурите ще бъдат близки и малко по-високи от обичайните.

Около средата на периода вероятността за валежи на повече места в страната се повишава, като се очаква и понижение на температурите. През втората половина от десетдневието ще има по-значителни разкъсвания и намаления на облачността до слънчево време; ще бъде и по-топло. Повишена вероятност за валежи има и около 19 март.

► Трето десетдневие: Променливо време и чести валежи след 23 март

И през третото десетдневие изгледите са температурите да бъдат близки до климатичните норми. Очаква се периодът да започне с повече слънчеви часове в по-голямата част от страната. След 23 март времето ще бъде променливо, с чести валежи. Възможно е да има и обстановки с по-интензивни и значителни по количество валежи.

Началото на астрономическата пролет е на 20.03 в 16 ч. и 46 мин.

Подробна информация за времето и прогнозата за десет дни напред вижте на Sinoptik.