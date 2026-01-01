Йотова да прецени на базата на информацията, която получава от службите, дали да свика КСНС. Ние вчера изразихме нашето мнение, че за нас не е добра практика Съветът по сигурността в служебно правителство да прави заседания на тъмно без да свика парламента. Това заяви Деница Сачева от ГЕРБ-СДС.

ГЕРБ-СДС: Гюров незабавно да запознае партиите с решенията на Съвета за сигурност



Ние знаем какъв е правилникът на този съвет, знаем и че се намираме в условия на служебно правителство, уточни Сачева. Гюров не е избран, той е назначен и затова в този смисъл отговорността за националната сигурност се носи от парламента, заяви Сачева. Това, което се случва в Близкия изток е сериозна геополитическа ескалация, но няма причини да се притесняваме от военна заплаха за България. Членството ни в НАТО ни защитава на-много в момента, отбеляза Сачева.

Гюров: Няма директна военна опасност за България



„Служебното правителство с това, което прави, има шансове да остане в историята не като служебно правителство по конституция, а служебно по назначение, защото се опитва да реализира служебни победи и служебни загуби“, подчерта Сачева.