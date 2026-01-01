Няма опасност за България вследствие на ескалацията на напрежението в Близкия изток. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров на брифинг след заседание на Съвета по сигурността.

"Въз основа на докладите на службите и Министерството на отбраната към този час няма директна военна заплаха за България. България не е страна в конфликта. Страната ни не е част и не участва по никакъв начин в провеждането на военната операция", заяви Гюров.

По думите му са обсъдени планове за евакуация на сънародниците ни в региона на Близкия изток.

Операции „Епичен гняв“ и „Лъвски рев“: Израел и САЩ атакуваха Иран

Ние не можем да бъдем пряка цел за Иран, тъй като нямаме ударни средства в нашите бази, които да бъдат използвани в тази операция. Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов.

По думите му цистерните на летище София са предназначени за провеждането на учение, като не е постъпило искане за промяна на статута им.

Иран отвърна на удара на Израел

"498 български граждани са намират на територията на Ливан, в Иран има 47 български граждани и 14 ирански, които подлежат на евакуация. По данни на МВнР в Израел лицата с българско гражданство са над 10 000, но реалният им брой вероятно надвишава тази цифра няколко пъти. В Ирак има 140 български граждани и още над 360 с двойно гражданство. В Катар пребивават 300 български граждани, като 185 от тях са регистрирани в посолството. Приблизителният общ брой на българите в зоната на конфликта е 11 400". Това заяви външният министър Надежда Нейнски.

Нейнски подчерта, че един от вариантите за евакуация е преминаване през сухопътната граница на Азербайджан, като този план е обсъден с властите в Баку. Тя апелира българите в региона на Близкия изток да се регистрират в рубриката „Пътувам за“, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на уебстраницата на МВнР.

Припомняме, че рано тази сутрин Съединените щати и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Техеран отвърна на удара, като изстреля балистични ракети срещу Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства.