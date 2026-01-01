Специализиран екип от 31-ви механизиран батальон от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада, унищожи в района на учебен център „Добрич“ взривни вещества.

Те са открити при извършване на ремонтни дейности в частен имот в село Спахиево, община Минерални бани. Ръководител на екипа, който изпълни задачата при стриктно спазване на мерките за безопасност, е капитан Тодор Петев.

Военнослужещите са действали по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.