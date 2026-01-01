Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев се среща с областните директори в страната, съобщиха за БТА от МВР. От пресцентъра на ведомството не уточниха до момента с кои директори е разговарял той и с кои предстои.

Полицията в Търговище е с нов директор

Днес бяха назначени нови директори на Областните дирекции (ОД) на МВР в Габрово, Разград и Търговище.

В Габрово назначен на длъжността е старши комисар Георги Георгиев.

Старши комисар Петър Ванев е новият директор на ОДМВР в Разград.

За директор на ОДМВР в Търговище е назначен старши комисар Мариан Михайлов.