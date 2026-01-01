Samsung официално представи най-новата си флагманска серия - Galaxy S26. Докато предишните поколения запознаваха потребителите с потенциала на изкуствения интелект, Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra са проектирани да бъдат най-интуитивните телефони с изкуствен интелект досега.

Приоритет са безпроблемното, проактивно и дълбоко персонализирано потребителско изживяване. Чрез интегриране на мощен хардуер с водещи в индустрията камери и усъвършенстван Galaxy AI, Samsung се стреми да опрости ежедневните задачи, позволявайки на технологията да работи тихо във фонов режим, докато потребителите се фокусират върху това, което наистина има значение за тях.

Единен дизайн, различни размери

Цялата серия Galaxy S26 се отличава с единен стил и премиум излъчване. Независимо кой модел е избрал, потребителят получава идентична естетика и достъп до същите функции на Galaxy AI.

В сърцето на тази нова ера е Galaxy S26 Ultra – устройство, което разширява границите на производителността и практичността. Проектиран да бъде най-тънкият Ultra модел досега, той служи като най-добрата витрина за най-новите технологични открития на Samsung. С дебелина от 7,9 мм и тегло 214 грама, Galaxy S26 Ultra се усеща много по-тънък и лек, но е значително по-мощен.

Galaxy S26 Ultra използва ексклузивната мобилна платформа Snapdragon® 8 Elite Gen 5 за Galaxy. Този персонализиран чипсет осигурява 19% увеличение на мощността на процесора, 24% подобрение в производителността на графичния процесор и огромно увеличение от 39% на възможностите на невронния процесор (NPU), за да управлява винаги активните функции на Galaxy AI без прекъсване. За да поддържа тази мощност, Galaxy S26 Ultra разполага с подобрена изпарителна камера и усъвършенствани термични материали за ефективно разсейване на топлината по време на интензивни задачи, включително гейминг или запис и обработка на видео.

Отличителна черта на модела остава вграденият S Pen, който продължава неговото наследство като инструмент за прецизност, продуктивност и креативност. Независимо дали се използва за навигация в интерфейса, или за използване на AI функции, като например Circle to Search with Google, S Pen подобрява интуитивния характер на устройството.

Въпреки че Galaxy S26 Ultra е водещ, серията е сплотено семейство. И трите модела споделят единен дизайнерски език и се предлагат в гама от впечатляващи цветове, включително Виолетов Кобалт, Бяло, Черно и Небесносиньо.

Samsung

Galaxy S26 Ultra въвежда първия в света вграден Privacy Display за мобилни устройства. Иновация, която защитава личните данни на хардуерно ниво. Дисплеят контролира начина, по който светлината се разпръсква от пикселите, като съдържанието остава ясно за потребителя, но ограничава видимостта за хората отстрани.

Потребителите могат да активират функцията автоматично при въвеждане на ПИН кодове или отваряне на избрани приложения. Налични са режими като Partial Screen Privacy („скрива“ само зона от дисплея, например известията или клавиатурата) и Maximum Privacy Protection (максимално ниво на затъмняване на целия екран за околните), които адаптират защитата на всички спрямо ситуацията – в градски транспорт, кафене или офис среда.

Интуитивен изкуствен интелект: от намерение към действие

Философията на „интуитивен изкуствен интелект“ е вплетена във всяко взаимодействие в серията Galaxy S26. Целта е да се намалят стъпките между намерението на потребителя и крайното действие. Нови функции като Now Nudge предоставят контекстуални предложения. Например, ако приятел поиска снимки от конкретно събитие, телефонът автоматично намира и предлага подходящи изображения от Галерията.

Now Nudge ще се съобразява и с много други ситуации, според контекста. Например може да разбере, че потребителят обсъжда среща с приятели или колеги и автоматично ще провери календара му, като ако има конфликт на датите, ще го предупреди. Now Brief също става по-интуитивен и ще може да събира и показва повече и по-разнообразна информация според контекста, например прогреса на пътуването със самолет на близък и др. И нещо много важно: обработката на тези данни става локално на устройството и поверителността им е гарантирана.

Обновената функция Circle to Search with Google вече разпознава няколко части от изображение едновременно, което позволява на потребителите да идентифицират

цял тоалет: от яке до обувките и аксесоарите с едно търсене. Освен това Bixby се е превърнал в разговорен агент, който разбира естествен език, позволявайки на потребителите да променят настройки или да навигират в устройството без специфични команди. Серията интегрира и други асистенти като Gemini и Perplexity.

Професионални камери и генеративно редактиране

Серията Galaxy S26 продължава доминацията на Samsung в мобилната фотография. Водачът Galaxy S26 Ultra разполага с 200MP широкоъгълна основна камера с по-широки отвори на лещите, които позволяват на повече светлина да достигне до сензорите, което значително подобрява фотографията при слаба светлина и нощното видео, от което се възползва наборът от функционалности за нощна фотография Nightography, а SuperSteady допълнително стабилизира изображенията. Конфигурацията включва още 50МР ултраширокоъгълна камера, 50МР телефото камера с 5х оптично увеличение и общо 10х зуум с оптично качество и 10МР телефото камера с 3х оптично увеличение.

Редактирането става естествено продължение на заснемането. С обновения Photo Assist потребителите могат просто да опишат желаната промяна – например преобразуване на дневна сцена в нощна, възстановяване на отхапано кексче или дори пълна смяна на облеклото. Galaxy AI може да добавя елементи, да възстановява липсващи части от обекти или дори да коригира детайли като разлята течност върху дрехи. Редакциите вече могат да стават на стъпки, т.е. не е нужно всичко да се прави наведнъж, а потребителят има свободата да добавя и премахва промени колкото си иска.

Samsung

Creative Studio обединява създаването и персонализирането от снимка, скица или текстова подсказка до готови стикери, покани и тапети. Document Scan премахва изкривяванията и пръстите по документите, като автоматично организира изображения в PDF файлове и улеснява дигитализацията на важната информация.

С увеличената персонализация идва и по-висока отговорност към сигурността. Серията Galaxy S26 интегрира многопластова защита чрез Samsung Knox, Knox Vault и Knox Matrix. Смартфоните са снабдени с постквантова криптография (PQC) за защита срещу бъдещи дигитални заплахи.

Има и нови AI функции за сигурност, например Call Screening, която обобщава неизвестни повиквания и предупреждава при риск от измама. Налични са и предупреждения за поверителност, които уведомяват потребителите в реално време, ако дадено приложение се опита да получи достъп до чувствителни данни, като местоположението или контактите им. Samsung се ангажира със седем години актуализации на сигурността, гарантиращи, че тези устройства ще останат безопасни и функционални и в бъдеще.

Серията е налична за предварителна поръчка от 25 февруари, като цените започват от 999 евро за Galaxy S26, 1249 евро за Galaxy S26+ и 1449 евро за Galaxy S26 Ultra. По време на периода на предварителна поръчка клиентите могат да се възползват от промоцията за двойна памет, осигурявайки си модели с по-голям капацитет на по-ниски цени, например при поръчка на модел с 256GB памет, потребителят ще получи модел с 512GB памет. Единствено за Galaxy S26 Ultra 1ТВ ще е нужно еднократно доплащане от 100 евро спрямо цената за 512GB. Със своята комбинация от проактивен изкуствен интелект, първокласен хардуер и революционна сигурност, серията Galaxy S26 наистина въвежда следващото поколение смартфон изживяване.