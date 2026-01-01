Статуята на Уинстън Чърчил в Лондон е била осквернена с надписи, наричащи бившия британски премиер "ционистки военнопрестъпник", предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.
Други фрази, изрисувани с червена боя върху бронзовата скулптура на Площада на парламента в Уестминстър, гласяха "Спрете геноцида", "Свободна Палестина", "Никога повече е сега" и "Глобализирайте интифадата".
🚨 Pro-Palestine activists have vandalised the iconic Winston Churchill statue in London's Parliament Square overnight…— The Uncensored Patriots 🏴 (@SeanyBoyy89) February 27, 2026
In red paint saying:
"Zionist War Criminal" and "Stop the Genocide".
SCUMBAGS!!! 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/gj62oBbUoB
Статуята е оградена и тази сутрин е била почистена.
През декември миналата година както полицията на Лондон, така и полицията на Манчестър обявиха, че всеки, който скандира спорния лозунг "Глобализирайте интифадата", ще бъде арестуван.
Решението на двете полицейски дирекции беше взето след терористичната атака на плажа Бондай в Сидни и терористичната атака пред синагогата в "Хитън Парк" в Манчестър на 2 октомври.
This is sickening. The “Free Palestine” hateful movement defaced a London statue of Churchill, who saved the world from Hitler and the Nazis.— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) February 27, 2026
The ones responsible should be jailed. pic.twitter.com/u5ewGO9NeI
Полицията на Лондон и Общинският съвет на Уестминстър бяха потърсени за коментар.