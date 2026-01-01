Бившият министър на регионалното развитие в кабинета „Желязков“ Иван Иванов изрази своето недоумение относно решението за увеличаване на цената на водата от 1 март.

„За мен в момента се буди недоумение защо в периода, в който се опитваме да задържим инфлацията на ниски нива и ценовия натиск, се позволява такова увеличение. На места поскъпването е доста драстично“, заяви Иванов пред журналисти.

Той подчерта, че има възможност да се приложат други мерки, каквито са били използвани по време на управлението на редовното правителство, за да се предотврати повишаването на цената на водата.

ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ в спор за увеличението на цената на водата от 1 март

„Призовавам политическото ръководство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството да отправи призив към ВиК операторите да се въздържат от тази опция, която КЕВР им дава“, добави бившият министър.

Той припомни, че след решение на КЕВР редица ВиК оператори получиха възможност за увеличаване на цената на водата, което е опционално – те могат да се съобразят с него или не. „Тогава отправихме призив, заедно с председателя на регионалната комисия, да не се предприема подобно увеличение, и това се оказа правилно“, добави той.

ПП призовава директора на ВиК холдинга да обясни забавянето на решението на КЕВР цената на водата

По думите му услугата не е на ниво в момента.

Ивано подчерта, че е заложена "никаква бомба на служебния кабинет".

Премиерът Андрей Гюров свиква днес работна среща с министъра на енергетиката Трайчо Трайков, министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова и министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева в Министерския съвет.