Жителите на четири блока в столичния квартал „Мусагеница” осъмнаха със заплашителни бележки, че ако не преместят колите си от паркинга пред блока, автомобилите им ще бъдат принудително преместени, като пишещият бележката уточнява, че не носи отговорност за причинени щети при преместването, посочва NOVA.

Авторът на съобщението остава неизвестен. Малко по-късно хората разбират, че мястото, на което са паркирали години наред, вече се загражда от хора, които твърдят, че площта е частна собственост. Стига се до напрежение и намесата на полицията.

Жителите на столичния квартал се събраха в петък сутринта, за да изкажат своето възмущение и притеснение от това къде ще паркират автомобилите си. По техни думи паркингът зад блока също ще бъде ликвидиран, защото започва строеж. „Миналата седмица осъмнахме с това съобщение под чистачките на автомобилите си. Живея тук от 50 години, мога да кажа, че това винаги е бил свободен паркинг, обществен и безплатен”, казва Нели Петкова, един от жителите на квартала.

От позиция на кмета на район „Студентски” Петко Горанов става ясно, че след извършена проверка от органите за контрол по строителството при СО-район „Студентски”, е издадено предписание за спиране на дейността. „Заварените лица не разполагаха с необходимите документи за доказване на собственост или легитимно оправомощаване. Район „Студентски” информира, че въпросният терен, макар и частен, е предвиден за паркинг като част от уличната регулация. Други дейности върху него не могат да се извършват”, се казва още в позицията.

Искането на жителите на столичния квартал е Общината да обособи мястото като обществен паркинг, а не като зелена територия.