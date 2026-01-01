Тленните останки на трима души, безследно изчезнали по време на войната в Косово (1998-1999 г.), бяха идентифицирани след 27 години посредством ДНК-анализ, предаде Косовското радио и телевизия.

Те принадлежат на трима мъже – Бали Гаши, Фадил Елезай и Масар Души – и ще бъдат препогребани на специална церемония утре в мемориален комплекс за загиналите по време на войната близо до град Клина, Западно Косово.

От косовската правителствена комисия за безследно изчезналите лица заявиха, че останките са били открити в масов гроб в Бищажин (Бистражин) до Джакова, Югозападно Косово.

От Комисията изразиха съболезнования на семействата на загиналите и потвърдиха ангажимента си да продължат усилията по изясняване на съдбата и местоположението на всички безследно изчезнали по време на войната.

Около 13 000 души, предимно етнически албанци, загинаха при сръбските репресии, напомня Асошиейтед прес. Около 1600 все още са в неизвестност.

Според данни на Правителствената комисия на Косово за безследно изчезналите лица, цитирани от косовския информационен портал „Калдзо“, за безследно изчезнали по време на войната през 1998-1999 г. се водят над 1570 души. Според информация на Радио Свободна Европа броят им е над 1600 души, като повечето от тях са етнически албанци.

Предполага се, че над 13 000 души са загинали по време на войната в Косово, което е бивша южна област на Сърбия. Войната приключи през 1999 г. след въздушни удари на НАТО срещу СР Югославия, които доведоха до изтеглянето на сръбските войски от областта. През 2008 г. Косово обяви независимост от Сърбия, която Белград не признава. Двете страни водят диалог под егидата на ЕС за нормализиране на отношенията си.