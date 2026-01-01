"Има такъв народ" внесе документи в ЦИК за регистрация за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април.

С 9999 подписа ГЕРБ-СДС се регистрираха за изборите в ЦИК

"Отиваме на избори. Българите решават. Ние сме с ясни консервативни ценности. ИТН ще спира всички опити за замитане на кабинета "Петрохан". ИТН ще направи всичко възможно бюджетът в следващия парламент да бъде балансиран. ИТН ще защитава нормалното семейство между мъж и жена. Твърдо против сме всички еднополови бракове. ИТН е за твърда политика за всички нелегални мигранти", заяви Тошко Йорданов пред журналисти.

Припомняме, че на 25 февруари Министерският съвет прие решение за подготовката и произвеждането на предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г. С него се разпределят отговорностите между ресорните министри за организационно-техническата подготовка на вота, включително изборните книжа, сигурността, гласуването в чужбина, избирателните списъци и видеонаблюдението.

Министърът на електронното управление ще координира подготовката на изборите и ще отговаря за видеонаблюдението, а вътрешният министър – за дейностите на МВР. Министерствата на финансите, външните работи, регионалното развитие и правосъдието също имат конкретни ангажименти по организацията на изборния процес.

С указ президентът Илияна Йотова официално насрочи предсрочните парламентарни избори за 19 април 2026 г.