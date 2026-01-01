Коалиция ГЕРБ-СДС се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г., внасяйки 9999 подписа.

Документите на коалицията бяха внесени в Централната избирателна комисия (ЦИК) от народните представители Росен Желязков, Делян Добрев, Румен Христов и административния секретар на ГЕРБ Цветомир Паунов. „Това е една малка част от 43-те хиляди, които събрахме към момента, но толкова можехме да носим с г-н Добрев“, пошегува се Желязков.

„Бяхме регистрирани без забележки. Коалицията за пореден път ще се яви в този формат на изборите. Влизаме със спокойствие и самочувствие, защото сме постигнали много във всички формати, в които сме управлявали и защото 2025 г. беше изключително успешна и за българската икономика, и за българските финанси, и за всички приоритети, които бяха поставени и изпълнени, както ги начертахме още през януари миналата година“, посочи Желязков.

За промените в ИК и ветото на президента той каза: „Това са промени, които през годините са на вниманието на политиците тогава, когато изборите ни заварват и нямаме цялата прогнозируемост на един нормален 4-годишен мандат и няма как да очакваме изборното законодателство да не търпи промени“.

Комисията започна вчера приема на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в предстоящите избори за народни представители. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК е до 17:00 ч. на 4 март. Приемането на документите става всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“.

Вчера само една коалиция подаде документи за участие.

Предизборната кампания за изборите на 19 април 2026 г. се открива на 20 март 2026 г. и приключва в 24:00 ч. на 17 април.

БТА