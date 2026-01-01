Експлозии отекнаха днес в Тел Авив, след като израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха, че са засекли ракети, изстреляни от Иран срещу Централен Израел, съобщи кореспондент на Франс прес.

Спасителните служби заявиха, че към този момент няма ранени. Кадри, заснети от кореспондента на АФП веднага след експлозиите показват разполагането на спасителни екипи в жилищен квартал.

ЦАХАЛ обявиха малко по-рано, че са засекли ракети, изстреляни от Иран срещу Израел, като допълниха, че противовъздушната отбрана е била задействана, за да ги прехване.