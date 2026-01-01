Наемането на тротинетки в Брюксел ще бъде забранено от догодина, съобщиха местни медии. Основните причини за решението на градските власти са големият брой инциденти, нарушенията на обществения ред и използването на услугата при извършването на престъпления, предава Кореспондент на БТА Николай Желязков.

Отбелязва се, че лицензът на двете дружества, които предлагат тротинетки под наем в града, изтича в края на тази година и няма да бъде подновен. Според данните на Общината за 2025 г. броят на ранените при инциденти с тротинетки е близо 700 и се е повишил с над 25 процента за година. Най-често пострадалите са получили наранявания по главата, уточняват властите.

По данни на федералната прокуратура през 2025 г. престъпници от организирани групи са използвали наети тротинетки при 25 престрелки в столицата. Отчита се, че Париж, Мадрид и Прага също забраниха наемането на тротинетки. Брюксел ще запази възможността за наемане на велисопеди, но от края на 2028 г. правилата за тази дейност също ще бъдат променени.

Кореспондент на БТА Николай Желязков
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