Бюджетът осигурява всички социални плащания до края на годината въпреки инфлацията, а през следващата година Министерството на труда и социалната политика ще предложи нов пакет от мерки в подкрепа на младите семейства. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред NOVA.

По думите на Ефремова критиките, че бюджетът не е достатъчно социален, не отговарят на реалната картина, тъй като голяма част от разходите са определени със закон. „На практика разходваме по-голямата част от бюджета по силата на закона. Размерите на социалните плащания са определени спрямо линията на бедност или минималната работна заплата“, обясни министърът.

Тя подчерта, че увеличението от 315 млн. евро в републиканския бюджет е съпътствано и от по-висок бюджет на Държавното обществено осигуряване. „Най-важното е, че са подсигурени всички плащания за всички уязвими групи до края на годината и те ще бъдат изплащани регулярно и в пълния им размер“, увери Ефремова.

Според нея строгата финансова рамка е продиктувана от наследения бюджетен дефицит и необходимостта разходите да останат устойчиви.

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По темата за обезщетенията за майчинство Ефремова отхвърли твърденията, че те са замразени. „Запазват се на достигнатите нива, а за следващата година ще работим върху цялостен пакет в подкрепа на младите майки“, каза тя. Сред обсъжданите промени е увеличаване на стимула за жените, които се връщат по-рано на работа. В момента майките получават 50% от обезщетението си през втората година на майчинството, но министерството обмисля този процент да бъде повишен. „Най-вероятно около 75% би бил достатъчен стимул за връщане на работа, без да се нарушават принципите на осигурителната система“, обясни министърът.

Тя допълни, че вече е провела среща с протестиращите майки и увери, че техните предложения се разглеждат. „Не само че ги чуваме, но вече работим по подобни параметри. Просто това не беше възможно в настоящия бюджет“, заяви Ефремова.

Една от най-оспорваните мерки в бюджета е свързана с работещите на четиричасов работен ден. Социалният министър обясни, че промените целят хората да бъдат информирани за отражението върху бъдещата им пенсия.

„Много хора смятат, че след като четиричасовият работен ден се зачита за един ден трудов стаж, автоматично натрупват и пълен осигурителен стаж. Това не е така“, каза тя.

По думите ѝ не са единични случаите, в които хора достигат пенсионна възраст, но се оказва, че нямат необходимия осигурителен стаж.

Ефремова посочи, че мярката има и друга важна цел. „Именно борбата със сивата икономика. Има практика хора да работят по осем часа, а да бъдат назначавани на четири, като част от възнаграждението се изплаща в плик. Последиците от това се виждат години по-късно при болнични, майчинство и пенсия“, заяви министърът.

Социалният министър беше категорична, че солидарният пенсионен модел ще бъде запазен въпреки демографските предизвикателства. „Има мерки, които могат да осигурят устойчивост на системата, доверие на хората да се осигуряват и по-голямо самоучастие, така че фондовете на ДОО да бъдат по-добре обезпечени“, каза тя.

По отношение на максималния размер на пенсиите Ефремова съобщи, че се предвижда постепенно повишаване на тавана. „Планираме таванът на пенсиите да бъде повдигнат в следващите години. В момента дори хората, които се осигуряват дълго време на максимален доход, не достигат действащия таван“, посочи министърът.

Една от новостите е разширяването на обхвата на коледните добавки. „Това вече не са само пенсионерите. Право ще имат и хора от други уязвими групи - семейства с ниски доходи и деца, хора с увреждания, самотни родители“, заяви Ефремова.

Тя обясни, че вече ще се оценява цялостният доход на домакинствата, за да достигне помощта до хората, които реално се нуждаят от нея.

По предварителни разчети между 450 и 500 хиляди души ще получат коледни добавки, които се очаква да бъдат около 50 евро на човек.

Ефремова се обяви против идеята минималната работна заплата да бъде различна в отделните региони на страната. „Това ще доведе до още по-големи различия в доходите и ще засили миграцията към икономически по-силните райони. Това не е политика, която подкрепяме“, категорична беше тя.

Според министъра секторни минимални възнаграждения могат да бъдат договаряни и сега чрез колективното трудово договаряне. В отговор на критиките срещу увеличаването на максималния осигурителен доход Ефремова подчерта, че това е законов ангажимент, който години наред не е бил изпълняван.

„Всяко увеличение на осигурителната база води както в краткосрочен, така и в дългосрочен план до по-високи права за работещите хора“, заяви тя.

По думите ѝ по-високите осигурителни прагове ще увеличат и приходите в държавното обществено осигуряване. Министърът призна, че възнагражденията на социалните работници, служителите в Инспекцията по труда и бюрата по труда остават недостатъчни.

„Това е голямата ми болка. Това са хората на първа линия, които ежедневно работят с гражданите“, каза тя.

След вече направеното 5-процентно увеличение на заплатите ще има още едно повишение, което трябва да компенсира новото участие на държавните служители в осигурителните им вноски. Ефремова подчерта, че не се предвижда ограничаване на правата на хората с увреждания, но ще се търсят механизми средствата да достигат до тези, които реално се нуждаят от тях.

„Работим за допълнителна оценка на конкретните нужди на човека, а не само на базата на решението на ТЕЛК, така че той да получи най-подходящия пакет от подкрепа“, заяви тя.

По думите ѝ целта е подкрепата да включва не само финансови помощи, но и достъп до обучение, заетост, качествени социални услуги и повече дигитални решения.

Социалният министър съобщи, че подготовката на бюджета за 2027 г. вече започва, като един от основните приоритети ще бъде ограничаването на сивата икономика. „Ще има още мерки, които да изсветляват икономиката, включително следващи стъпки при осигурителните доходи“, каза тя.

Ефремова подчерта, че всички бъдещи промени ще бъдат обсъждани със синдикатите и работодателите. „Социалният диалог не бива да бъде неглижиран. Трябва да чуваме различните гледни точки, за да намираме най-балансираните решения“, заключи министърът.