Българско семейство с две деца пострада при катастрофа в Гърция.

Тежкият инцидент е станал в петък следобед (24 юли), на 60-ия километър от националния път Солун – Полигирос, в района на Палеохора, Халкидики, съобщи ERT News.

При инцидента са се сблъскали челно два леки автомобила при все още неизяснени обстоятелства. Едната кола е била управлявана от 43-годишен български гражданин, като в автомобила са пътували 39-годишната му жена и двете им деца на 12 и 6 години.

При удара са пострадали българското семейство, както и 52-годишна жена и 8-годишно дете, които са пътували в другия автомобил, управляван от 55-годишен гражданин на Киргизстан.

Всички ранени са транспортирани с линейки на гръцката Спешна помощ (ЕКАВ) до Общата болница в Полигирос, където са настанени за наблюдение. По предварителна информация състоянието им е стабилно и няма опасност за живота им.

Причините за катастрофата се изясняват от компетентните полицейски власти.