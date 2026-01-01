Жители на село Безмер, на областния град Ямбол и на близки населени места излязоха на протест срещу разполагането на американски самолети цистерни на авиобаза „Безмер”. Хората се събраха на пътя, свързващ селото с военното летище. На място беше и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, който каза пред БТА, че е тук, за да разяснява на хората за взетото от правителството и от Народното събрание решение.

Сред протестиращите бяха двамата заместник-кметове на община Тунджа, на чиято територия е авиобазата – Тодор Налбантов и Пламен Петров. Изразяваме солидарност с жителите на нашата община, казаха те.

Протестът беше организиран през социалните мрежи от жители на Безмер и близки села. На място имаше полицейско присъствие. Протестът беше заявен предварително пред органите на местната власт в Тунджа и в Кметство Безмер.

Освен жители на населени места от региона, в акцията участваха и представители на политически партии, включително хора, дошли от София.

По-рано днес министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов бяха в Областната администрация на Ямбол, за да разговарят с кметове на общини и населени места от региона.

България не е мишена, няма и да бъде мишена, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов пред медиите след срещата по повод предстоящото разполагане на американски самолети цистерни на авиобаза „Безмер”.

Американските самолети няма да пристигнат днес, може би другата седмица, каза още министърът на отбраната. Той добави, че крайният срок на тяхното пребиваване в страната остава 1 октомври. За всяка друга промяна в срокове или брой самолети и военнослужещи ще е необходимо друго решение на парламента, посочи той.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов каза, че лично той няма страхове по повод разполагането на американски самолети на авиобаза „Безмер”. Надявам се кметовете да получиха своите ясни отговори и да са една идея по-спокойни, каза Керязов.

Аз лично се чувствам малко по-спокоен, министърът на отбраната ни увери, че са взети възможно най-високите мерки за сигурност в държавата. Това каза пред медиите след срещата кметът на с. Безмер Росен Русев. Тази вече той също присъства на протеста като предварително бе изразил готовност да обясни на хората казаното от военния министър.

В сряда, 22 юли, Народното събрание разреши пребиваването на територията на България на до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток, и разполагането им в авиационна база „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 година. Вносител на предложението е Министерският съвет.

Проектът на решение подкрепиха 136-ма депутати – от парламентарните групи на „Прогресивна България“ (ПБ) – 121, и от ДПС – 15. Против бяха 13 депутати – групата на „Възраждане“ и един от ПБ. Въздържаха се двама народни представители – от ПБ. ГЕРБ – СДС, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ не участваха в гласуването.