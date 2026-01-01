Полицейското присъствие в Габрово ще бъде засилено на местата, където системно възникват нарушения на обществения ред, а проверките ще продължат въпреки ограничения ефект на част от административните санкции.

Това каза директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР в Габрово старши комисар Илиян Иванов на брифинг пред журналисти след среща на заместник-министъра на вътрешните работи Венцислав Катинов с представители на институциите в Габрово.

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Ст. комисар Иванов посочи, че в последните месеци сред част от жителите на Габрово се е засилило усещането за несигурност след няколко инцидента, довели до сбивания на обществени места. По думите му полицията е реагирала незабавно във всеки отделен случай и увери, че подобни прояви няма да бъдат толерирани.

ОД на МВР-Габрово

„Габрово остава сравнително спокоен град. Статистическите данни показват спад на престъпността и добро ниво на разкриваемост, а криминогенната обстановка е по-добра в сравнение с много други региони на страната. Факт е обаче, че в хората се създаде усещане за несигурност и именно върху това трябва да работим“, каза Иванов.

По думите му вече е създадена допълнителна организация за полицейско присъствие. Допълнителни екипи извършват обходи на места, където се събират групи хора, като при установени нарушения на общинските наредби или на Закона се предприемат административни мерки.

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На въпрос, че сред най-честите причини за недоволство на гражданите са групите, които ежедневно се събират на обществени места, употребяват алкохол и създават шум, той посочи: „Припомням, че консумацията на алкохол на обществени места е забранена съгласно общинската наредба и при установяване на подобни нарушения се съставят актове и фишове“.

„Ние си вършим работата и ще продължим да я вършим. Проблемът е, че ефектът от административните наказания е ограничен, когато липсва реална събираемост на наложените санкции. Това създава усещане за безнаказаност и отслабва превантивната функция на наказанията“, заяви директорът на областната дирекция.

Като пример той посочи район по протежение на главния път София-Варна, където от началото на годината са съставени около 200 фиша за нарушения, но въпреки това проблемът продължава да съществува.

Според Иванов за по-ефективно противодействие са необходими и допълнителни законови механизми, които да гарантират реалното изпълнение на наложените санкции. Той подчерта, че сигурността изисква значителен ресурс, но независимо от това полицията ще продължи да насочва допълнителни сили към проблемните райони.

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„Нашата задача е да организираме работата така, че гражданите да виждат полицейското присъствие и да се подобри средата за сигурност. Надявам се с усилията на колегите да преодолеем усещането за несигурност“, каза още старши комисар Иванов.

Директорът на ОД на МВР отбеляза, че институциите в областта работят в добра координация. По думите му се поддържа постоянен контакт с областната администрация, общините, прокуратурата, Регионалното управление на образованието и директорите на училища. Провеждат се съвместни срещи за обсъждане на проблемите, свързани с обществения ред и превенцията.

По повод зачестилите сигнали за шум през летните месеци, Иванов каза, че те най-често са свързани със събирания на хора в централната градска част и на други обществени места, където се употребява алкохол и се нарушава спокойствието на гражданите. По думите му полицията ще продължи да извършва проверки и да предприема действия в рамките на предоставените ѝ законови правомощия.

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Припомняме, че през май и юни в Габрово имаше две масови сбивания, при които имаше и пострадали хора. Случаите предизвикаха обществено напрежение и граждански протести с искания за по-строги мерки срещу битовата престъпност и по-ефективно полицейско присъствие.

След инцидента през май в Габрово пристигна главният секретар на МВР, който се срещна с ръководството на Областната дирекция на полицията и с представители на местната власт. Тогава от министерството заявиха, че ще бъде засилено полицейското присъствие и ще бъдат предприети допълнителни действия за гарантиране на обществения ред.

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В началото на юли кметът Таня Христова изпрати писмо до министър-председателя Румен Радев, с което настоява за предприемането на спешни мерки за гарантиране на обществения ред и сигурността в града, пише на официалната страница на кмета.