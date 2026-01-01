Товарен автомобил, превозващ 20 000 литра пропан-бутан, е бил спрян от движение при засилени проверки на „Пътна полиция“ за техническото състояние на камионите.

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При проверката е установено, че липсват пет закрепващи елемента на едно от колелата.

Главна дирекция

Проверките на товарните автомобили в страната продължават, съобщиха от Главна дирекция „Национална полиция“. Само за ден екипи на „Пътна полиция“ при ГДНП и ОДМВР – София са проверили 258 превозни средства и 289 водачи и пътници.

Главна дирекция

Установени са 24 технически неизправни товарни автомобила, като при пет от тях нарушенията са били определени като опасни. Съставени са 105 акта и фиша, а в 39 случая е установено неизползване на обезопасителни системи.

Полицията е спряла камион с над 20 тона леснозапалим товар, движил се с 80 км/ч въпреки тежки неизправности

При проверките са издадени и седем заповеди за прилагане на принудителни административни мерки.