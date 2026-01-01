Шестима полицаи и 11 демонстранти са били ранени на вчерашния протест пред албанския парламент в Тирана, предаде телевизия „Топ ченъл“. Не се съобщава за случаи с опасност за живота.
По време на протеста са избухнали сблъсъци между протестиращи и служители на реда. Полицията е била замеряна с яйца и домати, а тя е отговорила с водно оръдие и сълзотворен газ за разпръскване на множеството.
Police clashed with protesters in Tirana as weeks of long anti-government protests culminated outside the Albanian parliament. Protesters had announced a large gathering before a parliament session was due to start, so police had barricaded off the parliament building pic.twitter.com/Btdni1KYXp— Patrick (@quickndg) July 24, 2026
Протестът пред парламента вчера е свързан с всекидневни протести срещу проект за застрояване на района на Звърнец на южното албанското крайбрежие и с искане на оставката на премиера Еди Рама, които се провеждат в албанската столица от 31 май насам. Исканията на протестиращите са, наред с други неща, за отмяна на проекта за Звърнец; оставка на правителството на премиера Еди Рама; премахване на „старата политическа каста“; създаване на преходно (техническо) правителство, което да не бъде свързано с партия и чийто мандат да бъде 12 месеца, и конституционни изменения, предвиждащи, наред с други неща, ограничаването на мандатите на всеки министър-председател до най-много два.
Вчерашният протест се е провел, докато в парламента е имало пленарно заседание, поради което полицията е разположила метални ограждения на стотици метри от сградата.
Albania Day 54 Protest: Police Clash With Demonstrators Outside Parliament in Tirana https://t.co/w2wSp7Qhej Albania #Tirana #AlbaniaProtests #TiranaProtest #Parliament #BreakingNews #Europe #Balkans #HumanRights #FreedomOfAssembly #Police #TearGas pic.twitter.com/Tm5Sx1m75P— Oculus News (@Oculusnews) July 23, 2026
Напрежение е имало и в самата пленарна зала, където е присъствал и албанският премиер и лидер на управляващата Социалистическа партия на Албания Еди Рама.
Депутати от основната опозиционна сила, Демократическата партия на Албания, са блокирали трибуната след идването му и са отказали да гласуват.
Впоследствие един от автомобилите на депутатите също е бил замерян с яйца, като полицията е задържала най-малко двама души за това, информира още телевизията.
Според информация на албанския информационен портал „Шчиптаря“ след сблъсъците между силите на реда и протестиращите са задържани 23 души.