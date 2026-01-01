Лични и професионални данни на френски данъкоплатци са били откраднати при кибератака, съобщи късно снощи Министерството на финансите на Франция, цитирано от Ройтерс.

"Злонамерени лица" са заявили в сряда, че са успели да проникнат в компютрите на данъчната агенция, се казва в изявление. Разследването е потвърдило извършването на кибератаката, довела до изнасяне на данни на данъкоплатците.

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Провежда се допълнително разследване за установяване на конкретните данни и точния брой на засегнатите данъкоплатци.

"Засегнатите потребители ще получат индивидуална информация" за щетите "за предпазните мерки, които ще бъдат въведени".

Смята се, че са откраднати данни на близо 700 000 френски данъкоплатци.