Министерският съвет разреши на днешното си заседание да бъде предоставено индивидуално изключение (дерогация) на „Булмашинъри Ентерпрайсис“ ООД относно ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

„Булмашинъри Ентерпрайсис” ООД е производител на оборудване за тежката индустрия като машини и съоръжения за черната и цветната металургия, циментовата индустрия, атомно-електрически централи, водно-електрически централи, топло-електрически централи, минна промишленост, вятърни генератори, както и оборудване за пристанища и краностроене.

С дерогацията „Булмашинъри Ентерпрайсис“ ООД ще може да достави на „Росатом Сервис“ АД в Русия 288 броя заварени шестоъгълни тръби от неръждаема стомана, както и на 3 броя образци (пробни тела) от неръждаема стомана, предназначени за провеждане на задължителните изпитвания на механичните свойства на метала, използван при производството на тръбите.

Изделията са предназначени за влагане в контейнери за съхранение на отработено ядрено гориво за нуждите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Доставката е пряко свързана с осигуряването на безопасната експлоатация и нормалното функциониране на централата.