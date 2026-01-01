Президентът на САЩ Доналд Тръмп е раздавал значителни подаръци за празниците на четирима помощници в Белия дом, според нови финансови разкрития, публикувани от администрацията, предаде Асошиейтед прес.

Подаръците от по 45 000 долара за изпълнителния асистент Натали Харп, съветника по комуникациите Марго Мартин и заместник-директора по операциите в Овалния кабинет Чембърлейн Харис, както и подарък от 20 000 долара за директора по операциите в Овалния кабинет Уолт Наута, са били отбелязани в годишните отчети, публикувани от администрацията миналата седмица.

Според доклада за заплатите на Белия дом до Конгреса Харп, Мартин и Харис печелят по 150 000 долара годишно, а Наута получава 175 000.

Служител на Белия дом, който не е бил упълномощен да коментира публично и говорейки при условие за анонимност, заяви, че Тръмп „има дългогодишна практика да дава коледни подаръци на хора в неговата орбита, включително понякога служители и помощници, както в правителството, така и по време на работата си в частния сектор“.

Длъжностното лице не каза дали други служители са получили подобни подаръци от президента, но добави, че паричните подаръци не са свързани с „официалните държавни задължения на лицата и следователно са напълно допустими съгласно съответните правни и етични стандарти“.