На 1 октомври вечерта на два етапа ще се ограничава движението в участък от Северната скоростна тангента между пътен възел „Чепинско шосе“ и пътен възел „Ботевградско шосе“. Временната промяна е за извършване на инспекция по пътна безопасност. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От 21 ч. до 22 ч. ще бъде ограничено движението от пътен възел „Ботевградско шосе“ до пътен възел „Чепинско шосе“ в посока Калотина. Трафикът ще се пренасочва по ул. „Челопешко шосе“, Северната дъга на Софийския околовръстен път и по ул. „Чепинско шосе“ до Северната скоростна тангента.

От 22 ч. до 23 ч. ще бъде ограничено движението между пътен възел „Чепинско шосе“ и пътен възел „Ботевградско шосе“ в посока Варна. Трафикът ще се пренасочва по ул. „Чепинско шосе“ по Северната дъга на Софийския околовръстен път.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.