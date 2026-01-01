Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова и френският посланик Мари Дюмулен проведоха среща, на която бяха обсъдени ключови екологични политики.

Разговорите очертаха възможности за задълбочаване на двустранното сътрудничество в сфери, които пряко засягат гражданите, като управлението на отпадъците и адаптирането към климатичните промени.

Срещата, посветена на приоритетите на България в областта на околната среда, се проведе в контекста на европейските зелени политики. Министър Росица Карамфилова, представител на служебното правителство, заяви, че опазването на околната среда е сред основните цели на кабинета, като се работи за устойчиво управление на природните ресурси и интегриране на екологичните цели в секторните политики, съобщават от МОСВ.

Основен акцент в разговора е бил поставен върху адаптацията към изменението на климата, което министър Карамфилова определи като личен приоритет. Тя е заявила намерението си да участва в сегмента на високо равнище на предстоящата конференция по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата – COP31, в Анталия, което потвърждава ангажимента на страната по темата.

Друга важна тема е била свързана с прехода към кръгова икономика и по-ефективното управление на отпадъците. Обсъдени са конкретни проблеми като въздействието на „бързата мода“ и онлайн търговията от трети страни, както и нуждата от изграждане на системи за разделно събиране на текстил, се посочва в съобщението на министерството.

Опазването на морските и крайбрежните екосистеми също е било сред обсъжданите приоритети. Министър Карамфилова е информирала посланик Дюмулен за напредъка на България по ратификацията на Споразумението BBNJ за опазване и устойчиво ползване на морското биологично разнообразие извън националните юрисдикции.

Министърът е дал висока оценка на двустранните отношения и е благодарил за ангажираността на Посолството на Франция с инициативата „Екообщина“. Този проект е пример за вече съществуващо сътрудничество на местно ниво, което цели да насърчи добрите екологични практики в българските общини.