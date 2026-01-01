Сметната палата е разширила последващите проверки за изпълнението на дадените препоръки след извършени одити. През 2025 г. са проверени 896 препоръки – с 324 повече спрямо предходната година. Това показват данните от Годишния отчет за дейността на одитната институция за 2025 г.

В резултат на проверките се отчита и увеличение на напълно изпълнените препоръки. Те са 604 през 2025 г., или със 199 повече в сравнение с 2024 г., когато са били 405.

От Сметната палата отчитат и значително намаляване на пропуските при одитираните обекти – министерства, ведомства и общини.

Коригирани са неправилни отчитания за 3,37 млрд. лева

По време на одитите са коригирани неправилни отчитания за 3,37 млрд. лева. Това представлява 87% от всички установени пропуски.

В резултат на направените одитни корекции броят на отрицателните одитни мнения е намалял с 88%. В същото време немодифицираните, тоест положителни, оценки за годишните финансови отчети са се увеличили с 43%.

Най-значително подобрение в качеството на отчетността след направени одитни корекции се отчита при общините. При тях положителните одитни мнения са нараснали с 54%.

Повече актове за нарушения при обществени поръчки

През 2025 г. е увеличен и броят на съставените актове за установяване на административни нарушения по Закона за обществените поръчки.

Съставените актове са 169, спрямо 153 през 2024 г., което представлява увеличение от 10,5%.

„Основни критерии за избора на одитните ни задачи през годината бяха теми и области с повишен обществен интерес, индикации за проблеми с потенциално сериозно въздействие, голям размер на управлявания публичен ресурс, информация за несъответствия и сигнали от трети страни, установени нарушения при обществени поръчки, негативни практики от предишни години“, посочва председателят на Сметната палата Димитър Главчев.

По думите му институцията ще продължи да изпълнява отговорностите си „активно и целенасочено, с професионализъм и почтеност“, следвайки международните стандарти и предоставяйки надеждна информация на Народното събрание.

Годишният отчет на Сметната палата за 2025 г. е внесен в Народното събрание в определения от закона срок – 30 септември. Документът обобщава резултатите от 360 извършени одита.

През 2025 г. Сметната палата отбеляза 145 години от създаването си.

Пълният отчет е публикуван на интернет страницата на Сметната палата.