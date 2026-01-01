Ким Йо-чен, сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, отхвърли обвиненията на Южна Корея, че Северна Корея е отговорна за експлозиите на мини, при които миналата седмица бяха ранени трима южнокорейски войници в демилитаризираната зона между двете Кореи. Това съобщи Франс прес, позовавайки се на севернокорейски медии.

Обвинението на Сеул е „твърде низко и подло, подобно на племената в Република Корея“, заявява Ким Йо-чен в изявление, цитирано от севернокорейската новинарска агенция КЦТА.

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От Пхенян предупредиха още, че Южна Корея ще „си плати“ за опита да прехвърли вината за взривовете върху Северна Корея, предаде Ройтерс.

Ким Йо-чен е смятана за близък съветник на брат си и често прави публични изявления по въпроси, свързани с външната политика на Северна Корея.