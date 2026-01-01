Десетки пакети с кокаин са били откраднати от хранилище за доказателства във Фиджи и заменени с брашно за печене. Полицията разследва мащабния обир, след като съдебномедицински тестове показали, че част от конфискуваната през 2019 г. дрога вече не съдържа наркотично вещество.

Полицията на Фиджи е конфискувала 39 блока кокаин при акция през 2019 г. Всеки от тях е тежал около един килограм и е бил опакован в пластмаса.

По-рано тази година разследващите установили, че седем от пакетите са изчезнали. Това довело до проверка на останалата конфискувана дрога, която се съхранявала в хранилище за доказателства във Висшия съд в столицата Сува.

Кокаинът е заменен с брашно

Тестовете показали, че останалите пакети също са били подменени. Вместо кокаин в тях е имало брашно.

„Въз основа на откриването на липсващите седем „тухли“ и манипулирането на доказателствата беше решено да се тестват останалите пакети, които дадоха отрицателен резултат за следи от незаконни наркотици“, заяви полицейският комисар Русиате Тудраву пред репортери.

Откриха кокаин за над 200 милиона британски лири в кашони с банани на британско пристанище

По думите му предишни тестове, направени след конфискацията през 2019 г., са потвърдили наличието на кокаин в пакетите.

Тудраву увери, че полицията разследва случая с „изключителна спешност“ след изразените от правителството опасения.

Фиджи – спирка по „тихоокеанската магистрала на наркотиците“

Фиджи е известна най-вече с туристическите си плажове, но през последните години островната държава се превръща и в транзитна точка за международния трафик на наркотици.

Фиджи и други тихоокеански острови, сред които Тонга, се намират по маршрутите, използвани за прехвърляне на кокаин от Латинска Америка към Австралия.

Така наречената „тихоокеанска магистрала на наркотиците“ през последните години е залята и от синтетичен метамфетамин. Според местните власти наркотиците все по-често попадат и сред местното население, което засилва проблемите с употребата на наркотици.

Интравенозната употреба на метамфетамин е свързвана и с увеличаването на случаите на ХИВ във Фиджи, където наскоро беше обявено национално извънредно положение.