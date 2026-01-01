„Към момента няма толкова сигнали и данни за купуване на гласове и контролиран вот. Не наблюдаваме тези явления с интензитета, който сме виждали при предходни избори. Това по никакъв начин не намалява вниманието ни и мерките, които предприемаме“, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка с подготовката за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент.

Специално внимание се отделя на киберсредата и на прояви, свързани с изборния процес, които преминават границите на закона. По думите на вътрешния министър част от престъпната дейност все повече се пренася в интернет пространството, което налага наблюдението и противодействието да обхващат и тази среда. „Част от престъпността се пренася в интернет, включително и тази, свързана с избори“, посочи той.

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На състоялата се днес координационна среща с участието на прокуратурата, МВР, ДАНС и ЦИК са обсъдени предприетите мерки и организацията за законосъобразното протичане на изборния процес.

Вътрешният министър коментира и предстоящото официално посрещане на тленните останки на цар Самуил. „Ставаме свидетели на нещо безпрецедентно – тленните останки на един български цар се завръщат у нас, за да бъдат положени в земите на неговите предци. Значението на това събитие трудно може да бъде оценено в момента“, заяви министър Демерджиев.

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Той припомни, че за връщането на останките на цар Самуил се работи от години, а успешният резултат е постигнат благодарение на доброто взаимодействие между България и Гърция и активната дипломатическа работа. Официалното посрещане ще бъде на 3 октомври от 12:30 часа на площад „Княз Александър I“ пред Княжеския дворец в София, след което останките ще бъдат положени в църквата „Света София“.

Министър Демерджиев призова гражданите да се присъединят към церемонията и да засвидетелстват уважението си към българския владетел. „Имаме повод за почит пред цар Самуил. Призовавам гражданите да дойдат, за да го посрещнем и положим там, където му е мястото“, заяви той.

Вътрешният министър посочи още, че МВР предприема всички необходими мерки за сигурността и охраната на обществения ред. По-рано днес при министър-председателя е проведена работна среща с институциите, ангажирани с подготовката и провеждането на церемонията.