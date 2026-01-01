Силите за сигурност на сомалийския автономен регион Пунтланд освободиха петролния танкер „Онор 25“ и екипажа му след няколко месеца в плен на пирати, съобщи представител на местните власти, цитиран от ДПА.

При операцията са задържани няколко пирати, а други са били ранени при престрелка.

Танкерът, плаващ под флага на островната държава Палау, е бил отвлечен на 21 април, докато пътувал към сомалийската столица Могадишу. Екипажът му е съставен предимно от граждани на Пакистан, Индия и Шри Ланка.

Според информацията пиратите са поискали откуп от 3 милиона долара за освобождаването на кораба, товара и екипажа му.

Пиратските нападения край бреговете на Сомалия се увеличиха тази година, след като достигнаха своя пик през първото десетилетие на века. Британската служба за морски търговски операции предупреди за значително повишено ниво на заплаха в сомалийски води.