До края на годината в България ще бъдат доставени 31 680 дози ваксини срещу COVID-19. Това съобщи началникът на отдел „Надзор на заразните болести“ към Министерството на здравеопазването д-р Кремена Пармакова. Ваксините са на „Пфайзер“.

Регионалните здравни инспекции ще организират работата на имунизационните кабинети, в които ще се поставят ваксините. За трудноподвижни хора и хора, които живеят на места с отдалечен достъп до лечебно заведение, ще бъдат организирани и мобилни екипи.

Те ще посещават населените места, когато в РЗИ постъпи информация за желаещи да се ваксинират, обясни д-р Пармакова.

Основно засегнати са хората над 65 години

Между 14 и 20 септември в Европейския съюз е отчетено леко увеличение на случаите на COVID-19 спрямо предходната седмица, като ръстът е основно сред 15-годишните. В същото време се наблюдава лек спад на хоспитализациите.

Основно засегнати от тежко протичане на заболяването са хората на и над 65 години, посочи д-р Пармакова.

По думите ѝ ваксините срещу COVID-19 продължават да са ефективни за предотвратяване на тежко заболяване и смърт, но ефективността им намалява с промяната на вируса.

При създаването на ваксината през 2021 г. ефективността срещу хоспитализация е била 85%. През 2024–2025 г. тя е около 60% срещу хоспитализация и между 62% и 78% срещу смърт, посочи д-р Пармакова.

Кои хора са в рисковите групи

Световната здравна организация препоръчва рутинна ваксинация срещу COVID-19 за хората с най-висок риск от тежко протичане на заболяването.

Сред тях са възрастни хора с придружаващи заболявания, хора с тежко затлъстяване и хора над 75 години.

Д-р Пармакова подчерта, че ваксината не гарантира защита от заразяване, а основната ѝ цел е да предпази от тежко протичане на заболяването.

Все по-малко хора се ваксинират

Данните на Националната здравноинформационна система показват значителен спад на броя на ваксинираните през последните години.

През 2021 г. са имунизирани над 1,77 млн. души, през 2022 г. – над 709 хил., през 2023 г. – над 119 хил., през 2024 г. – над 38 хил., а през 2025 г. – над 19 хил. души.