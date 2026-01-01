„Демократична България“ предлага от 1 януари 2027 г. държавата да открива лична сметка с 1000 евро за всяко новородено българско дете. Инициативата е наречена „Сметка „Бъдеще““ и беше представена на брифинг от съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

По думите на Мирчев идеята е обща за „Демократична България“, като в нея участва и ДСБ. Предложението предвижда средствата да бъдат инвестирани и да останат неприкосновени и наследяеми в продължение на 60 години.

Според изчисленията на „Демократична България“ това би струвало на държавния бюджет около 50 млн. евро годишно. При реализиране на заложената доходност от 8-10% средствата в една сметка след 60 години биха достигнали номинална стойност от около 300 000 евро.

Роднините също ще могат да внасят допълнителни средства по сметките. Предвижда се семействата, които не се нуждаят от държавната сума, да могат да се откажат от нея.

Как ще се управляват средствата

По думите на Мирчев парите ще бъдат инвестирани в световни борсови индекси, като очакваната средна доходност е около 8-10%.

Той посочи, че в управлението на механизма ще участват БНБ, Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика. Те ще имат своеобразен борд, който да гарантира неприкосновеността на средствата и правилното им инвестиране.

Предвижда се всеки родител да може да следи какво се случва със средствата по сметката. След навършване на 18 години това ще може да прави и самото дете.

Божидар Божанов обясни, че се предвижда и мобилно приложение, чрез което родителите, а впоследствие и децата, ще могат да проследяват инвестицията и движението на средствата на световните пазари.

Предвижда се парите да могат да бъдат използвани и преди изтичането на 60-годишния период при неотложни случаи.

От „Демократична България“ посочиха, че подобни идеи вече са реализирани или се реализират в САЩ, Гърция и Германия.

„Това е надпартийна идея, започваме консултации с политическите сили“, заяви Мирчев.

Връщането на останките на цар Самуил

По време на брифинга от „Да, България“ коментираха и връщането на тленните останки на цар Самуил в България.

Божидар Божанов определи новината като позитивна и отбеляза, че процесът е започнал по времето на кабинета „Петков“.

По думите му всички български правителства, работили в тази посока, трябва да бъдат поздравени за свършената работа.