Отстраняване на авария на водопровод налага промяна в схемата на водоснабдяване от 9:00 до 21:00 часа в части на столицата, съобщиха от "Софийска вода".

Очаква се влошаване на качество на водата в жк. "Надежда" 1, 2, 3 и 4, както и кв. "Връбница" 1 и 2 част.

Фактурата за вода в София става изцяло електронна - всичко, което трябва да знаете

Жк. "Гевгелийски", жк. "Фондови жилища" и жк. "Захарна фабрика" ще останат с много слабо налягане, като на места може да има и безводие.