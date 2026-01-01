Прикрива ли македонската прокуратура доказателства, които оневиняват Ива Михайлова? Такива съмнения изрази на 28 септември 23-годишната българка на заседанието по делото срещу нея, което продължи до късните часове.

Михайлова, на която властите в нашата съседка не разрешиха да се върне в България за лечение след катастрофа, се опитва да докаже, че не е виновна за инцидента с един загинал, предава NOVA .

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Заседанието в понеделник продължи 10 часа. То беше прекъсвано на два пъти, като бяха разпитани само двама експерти на прокуратурата. Ива Михайлова изрази съмнение, че прокуратурата не е разследвала докрай какво точно е причинило смъртта на човека, който е бил в другата кола. В превозното средство, от посочената от Михайлова снимка, се вижда, че е имало лайсни и други строителни материали.

Според нея и адвокатите ѝ тези материали имат общо и са допринесли за смъртта на пътника. По думите на разпитаното вещо лице - автоексперт от прокуратурата, ударът е станал в лентата за насрещно движение, в която Ива е навлязла. Точно това се оказва и спорният въпрос.

На следващото заседание на 9 ноември ще бъдат изслушани експертите на защитата на Ива, които твърдят обратното - че другият автомобил е навлязъл в лентата, в която се е движела тя.

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Михайлова има и български адвокат, който още не е конституиран по делото. Той съобщи, че разполага с няколко международни експертизи. Те посочват, че най-вероятната причина за настъпилата катастрофа е, че е имало спрян полицейски автомобил, който нарушавал правилата за движение.

Другият автомобил е заобиколил патрулната кола и така се удря в тази на Ива. Във въпросния автомобил е имало четирима души, като един от тях е загинал при инцидента.

В залата за пореден път дойдоха и български депутати, за да съблюдават дали се нарушават правата на Ива по време на процеса.