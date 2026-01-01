Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски очаква България да предприеме действия по издадената заповед за арест на бащата на Ива Михайлова и да го екстрадира в Северна Македония. По думите му мъжът трябва да излежи 12-годишна присъда за престъпление, свързано с опит за убийство.

Коментарът на Мицкоски идва, след като бащата на Ива Михайлова, който е издирван в Северна Македония, се появи в български медии и говори публично за съдебното дело срещу дъщеря му в Кочани.

„Имаме заповед за арест и очакваме нашите партньори да действат в съответствие с партньорството, защото сме партньори с източния ни съсед в друг съюз, наречен НАТО“, заяви Мицкоски.

Той подчерта, че очаква хората, които са издирвани, обвинени или осъдени за престъпления, да бъдат предадени на северномакедонските власти и да бъдат изправени пред правосъдието.

„Само по този начин всеки може да докаже вината или невинността си“, допълни министър-председателят.

Случаят с Ива Михайлова

Случаят отново привлече общественото внимание след медийната изява на бащата на Ива Михайлова в България. Той коментира съдебното производство, което се води срещу дъщеря му в Кочани.

Ива Михайлова е сред пострадалите при трагичния инцидент в Кочани, при който тя е получила сериозни увреждания на гръбначния стълб. Според нейни близки и експерти необходимото лечение не може да бъде проведено в Северна Македония.

Въпреки това две съдебни инстанции в страната не са разрешили на 23-годишната жена да напусне Северна Македония, за да продължи лечението си в България.

Случаят предизвика реакция и от българските институции. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави въпроса пред генералния секретар на Съвета на Европа.

Премиерът Румен Радев съобщи, че България подготвя протестна нота до властите в Северна Македония заради случая.