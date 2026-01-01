Актрисата Кейт Бланшет стана поредната звезда, която призова театралната публика да прибере телефоните си по време на представления, съобщава Би Би Си.

Австралийската филмова и театрална актриса и продуцентка участваше в пиесата Electra/Persona в Националния театър в Лондон.

По време на поклоните в петък Бланшет каза: „Има малко места на тази планета, където можем просто да бъдем заедно и да присъстваме тук и сега. Разбирам, че ви харесва да снимате поклоните – и в известен смисъл това е ласкателно – но моля всички, които снимат представлението, да не го правят, защото това разваля удоволствието на следващата група хора, които ще дойдат и ще бъдат тук с нас. Благодаря много.“

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Думите на двукратната носителка на „Оскар“ бяха посрещнати с възгласи и аплодисменти от публиката.

Един от зрителите обясни какво се беше случило по-рано по време на представлението, като каза, че заснемането е станало между двете действия. „След първото действие, докато актьорите се преобличаха и се подготвяха за второто, закъснелите зрители бяха допуснати в залата, персоналът подготвяше сцената, а актьорите си правеха грима на сцената. Кейт забеляза, че някой записва по време на тази пауза. Тя излезе към предната част на сцената и с пръст направи жест „не, не, не“, за да ги накара да спрат. Тя спомена това и пред публиката в самия край, преди да си тръгнат“, написа зрителят в Инстаграм.

„Човекът не снимаше самото представление, а паузата между двете действия, докато актьорите все още бяха на сцената. Честно казано, хората правят това доста често и персоналът обикновено не казва нищо. Това беше третият път, в който гледах пиесата, и всеки път съм виждал хора да снимат по време на тази пауза. В петък просто за първи път видях Кейт сама да забележи това, точно след като беше приключила с гримирането си.“

Electra/Persona е нова пиеса, написана и режисирана от Бенедикт Андрюс, която съчетава трагедията „Електра“ на Софокъл с филма „Персона“ на Ингмар Бергман.

В пиесата, която се играе до 10 октомври, Бланшет дели ролите на Електра/Елизабет и Клитемнестра/Алма със своята партньорка Нина Хос, като разпределението се определя чрез хвърляне на монета на живо на сцената всяка вечер преди началото на представлението.

Много театри, подобно на кината, молят публиката да изключва мобилните си телефони по време на представленията.

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Розамунд Пайк се обърна към зрител, който пишеше съобщения по време на емоционален момент от представление на пиесата Inter Alia в Уест Енд по-рано тази година, като каза: „Когато усещам това и го виждам, ми е трудно.“

Синтия Ериво прекъсна неотдавнашното си представление на „Дракула“, след като забеляза, че зрител снима с телефона си. А Андрю Скот прекъсна монолога си „Да бъдеш или да не бъдеш“ в „Хамлет“ преди няколко години, след като някой започна да използва лаптоп.

Други звезди, сред които Даниел Крейг и Хю Джакман, също са отправяли подобни критики, докато Лесли Манвил каза пред Би Би Си Радио 4 по-рано тази година, че намира за „обидно“, когато зрителите правят снимки, дори по време на поклоните.