Белият дом стартира свой собствен онлайн канал „Тръмп ТВ“, докато спорът с основните американски медии ескалира, след като президентът Доналд Тръмп ограничи достъпа на журналисти от три от тях до Белия дом, предаде ДПА.

Каналът стартира снощи, като първоначално излъчва речи на Тръмп и кадри от военни учения на САЩ, придружени от хвалебствени коментари за способностите на въоръжените сили.

Белият дом съобщи в социалната мрежа „Екс“, че излъчването ще бъде денонощно и ще включва „минали събития, съобщения, както и най-важното и интересното от дейността на администрацията – всичко на едно място“.

Засега не се излъчват оригинални продукции или журналистически предавания.

Стартът на „Тръмп ТВ“ последва обявеното от Тръмп в петък решение да прекрати достъпа до Белия дом на журналисти от Си Ен Ен, Ем Ес Ен Би Си и „Политико“, с което ескалира продължаващият отдавна спор с медиите.

Тръмп обвини въпросните медии в разпространение на фалшиви новини. Критиците разглеждат този ход като опит за сплашване и атака срещу свободата на печата.

Вчера трите медии заведоха дело срещу администрацията, заявявайки, че действията ѝ застрашават „свободата на печата и правото на обществеността на независима журналистика, свободна от правителствена намеса“.

Други големи американски медии реагираха, като ограничиха отразяването на дейността на президента. В знак на протест вестниците „Ню Йорк Таймс“ и „Вашингтон Пост“ също намалиха обема на снимковия материал, отразяващ Тръмп.

Наскоро президентът обвини водещи американски медии не само в умишлено разпространение на неверни информации, но и в това, че не отразяват достатъчно постиженията му. От Белия дом заявиха, че „Тръмп ТВ“ ще промени това: „Не всеки важен момент е попадал в ефира на вашата телевизия, но сега това е възможно.“