Задържаха 38-годишен обвиняем за запалване на гора и сгради в Старозагорско, съобщиха от прокуратурата.

На 11 септември той е запалил имущество на значителна стойност - гора, собственост на ТП “Държавно горско стопанство“-Гурково с площ около 2100 декара и две сгради, находящи се в село Димовци.

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Мъжът е бил пастир. Той се намирал със стадото в район, обграден с електропастир, който две крави скъсали. Мъжът се е опитал да го ремонтира, но при свързване на въжетата изпуснал цигарата си в тревите, които се запалили.

Пастирът се опитал да гаси, но огънят обхванал близката гора и две сгради. Обвиняемият е бил задържан за 72 часа, като му е наложен постоянен арест.