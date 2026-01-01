Агенция "Митници" започва подготовка за най-мащабната реформа на Митническия съюз на ЕС от 1968 година насам.

Митническата реформа на ЕС влезе в сила, отбелязвайки началото на по-добра и по-интелигентна митническа система в целия ЕС. След официалното приемане от Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент, реформата беше публикувана в Официален вестник в събота, 19 септември 2026 г, и ще бъде постепенно въведена от днес, съобщават от Агенция "Митници".

"Новият Митнически кодекс на Съюза е не просто поредното законодателство, а исторически скок в бъдещето за Агенция „Митници“. Преминаването към управлявани от изкуствен интелект потоци от данни в новия европейски хъб е предизвикателство, за което ние вече се подготвяме активно. Тази реформа ще ни позволи да защитим по-ефективно нашите граждани и икономика от опасни стоки и измами, като същевременно ще даде безпрецедентни улеснения за изрядния бизнес чрез статуса на „доверен и проверен търговец“. Агенция „Митници“ ще работи в тясно сътрудничество с новия Митнически орган на ЕС, за да гарантира, че България продължава да бъде сигурна външна граница на Съюза и надежден партньор в европейското митническо семейство". Това заяви директорът на Агенция "Митници" Николай Шушков по повод влизането в сила на новия регламент.

Регламент (ЕС) 2026/2108 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2026 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза и на Митнически орган на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 952/2013 бележи началото на коренна промяна на парадигмата в европейските митници, продиктувана от бързото развитие на световната търговия, дигитализацията и нарастващите изисквания за сигурност.

Новият Регламент отменя досегашния Регламент (ЕС) № 952/2013 и въвежда изцяло нов оперативен модел за работата на митническите администрации в целия Европейски съюз.

Ключови акценти в новия Митнически кодекс на Съюза са:

Център за митнически данни на ЕС (EU Customs Data Hub)

До 2034 година съществуващите национални електронни системи поетапно ще бъдат заменени от единна, централизирана и киберустойчива облачна платформа. Този център ще осигури събирането, обработването и обмена на цялата информация, необходима за митническия контрол. Използването му ще бъде възможно на доброволен принцип от 2031 г., а след 1 март 2034 г. ще стане единственият метод за общуване с митниците.

Нов Митнически орган на ЕС (EUCA)

Създава се нова централизирана структура, която ще координира управлението на митническия съюз, ще извършва анализ на риска на ниво ЕС (включително с използване на изкуствен интелект) и ще подпомага националните администрации в оперативните им задачи и управлението на кризи. До пълното ѝ изграждане през следващите 12 месеца, функциите ѝ временно ще се изпълняват от Европейската комисия.

Революция в електронната търговия

Най-осезаемата промяна за гражданите и бизнеса е отмяната на освобождаването от мита за пратки до 150 евро. Считано от 1 юли 2028 г., за "вносител" при дистанционни продажби ще се считат електронните платформи (или техните косвени представители), а не крайните потребители. Въвежда се и "Такса на Съюза за обработка" с фиксиран размер на артикул, която ще покрива разходите за анализ на риска при този огромен обем пратки.

„Доверен и проверен търговец“ (Trust and Check)

Въвежда се нов, по-висок статус на партньорство за икономическите оператори. Бизнесът, който предостави на митниците прозрачен достъп до своите електронни системи и отчетност, ще се ползва от безпрецедентни улеснения, включително възможност за самостоятелно вдигане на стоките без намеса на митнически служители.

Разширена мисия на митниците

Агенция "Митници" като част от митниците на ЕС ще има още по-важна роля не само за фискалната сигурност, но и за прилагането на над 300 други нормативни акта на ЕС. Митниците ще получат разширена роля като гарант за безопасността на продуктите, здравето на хората, опазването на околната среда и защитата на вътрешния пазар от нефинансови рискове.

Единни санкции за нарушителите

Регламентът предвижда създаването на минимален списък на митническите нарушения и хармонизиране на административните санкции на европейско ниво. Ще бъде създаден централизиран регистър на наложените санкции, а при системни нарушения от онлайн платформи, митниците ще могат да блокират допускането на техните стоки.