Представители на Инициативния комитет, издигащ Андрей Гюров и Георги Кандев внесоха в ЦИК документите и подписката за регистрацията им като кандидати за държавен глава и вицепрезидент.

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При внасянето на документите присъстваха Андрей Гюров и Георги Кандев, съпредседателят на Инициативния комитет Константин Вълков и адв. Васил Стефанов.

"Очакваме директна кампания, близо до българските граждани, нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на когото те могат да разчитат", каза кандидатът за президент Андрей Гюров.

Той благодари на гражданите за оказаната подкрепа и подчерта, че ежедневно разговаря с хората и чува техните очаквания и надежди.

„Българските граждани имат в момента и силата, и гласа да променят развитието на страната. Много съм благодарен за тяхната подкрепа. Разговарям ежедневно с тях, чувам тяхното доверие и надежда“, каза кандидатът.

Гюров благодари и на инициативния комитет, който стои зад кандидатурата му, за проявения ентусиазъм.

„Влизаме в тази кампания с една-единствена цел – победа. И тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българските граждани“, заяви той.

На въпрос дали ще запази близостта си с хората и при евентуална победа, Гюров отговори утвърдително.

„Това е ни е заявката – да пренесем тази близост, тази откритост и почтеност от кампанията и към мандата“, каза Андрей Гюров.