Пожар е възникнал в близост до жилищен блок 47 в Гълъбово, като огънят вече е овладян и потушен, съобщиха от Община Гълъбово.

На място са пристигнали екипи на Районното управление на МВР и на противопожарната служба в града. За координация на действията на терен е бил и старши експертът по охрана и сигурност в Община Гълъбово Данаил Пукарев.

Няма пострадали и не съществува опасност от разпространение на огъня към намиращите се в близост обекти, включително гаражите на блок 47 и Дома за стари хора в Гълъбово, посочват от администрацията.

Ситуацията е под контрол, а компетентните органи изясняват причините за възникването на пожара, допълват от Община Гълъбово.