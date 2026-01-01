Бившият вътрешен министър и депутат от ДПС Калин Стоянов отправи обвинения към настоящия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев за натиск върху членове и симпатизанти на ДПС в изборния ден и използване на свидетели срещу представители на партията. Това става ясно от негова публикация.

По думите на Стоянов във вчерашния изборен ден около 16:00 часа Демерджиев неофициално разпоредил на изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов да даде указания на директорите на областните дирекции на полицията да контролират, притискат и проверяват членове и симпатизанти на ДПС до края на изборния ден.

„Целта е била сплашване и отказ от гласуване“, твърди Стоянов. Той настоява обстоятелствата да бъдат проверени и при потвърждаването им да се потърси отговорност от съответните длъжностни лица.

Депутатът съобщава още, че колегата му от парламентарната група на ДПС Халил Летифов е подал сигнал до Софийската градска прокуратура. В него се описвали данни за криминално проявени лица от Гурково, които според твърденията на Стоянов давали неверни свидетелски показания срещу представители на ръководството на ДПС, включително кметове, областни председатели и активисти.

Става въпрос за баща и син – Мариян и Георги Цоневи от Гурково. Стоянов твърди, че Мариян Цонев е основен „кошаревски свидетел“ по досъдебното производство, по което като обвиняеми са привлечени Радослав Ревански, Димитър Гавазов и Христо Широков.

По думите му двамата са свързани с над 40 досъдебни производства, прокурорски преписки и сигнали за различни престъпления, сред които финансови измами, злоупотреби, побоища, подкупи, палежи, лъжесвидетелстване и опит за убийство.

Стоянов твърди още, че Георги Цонев е в близки отношения с Иван Демерджиев и двамата се използват за даване на неверни сведения и показания срещу представители на ДПС. Според него срещу това им били обещавани решения на проблемите им.

„Ако всичко това се потвърди, казусът е повече от скандален!“, заключава Калин Стоянов.