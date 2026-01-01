Американският музикант, продуцент и диджей Хуан Аткинс, смятан за един от основоположниците на детройтското техно и за една от най-влиятелните фигури в електронната музика, е починал на 64-годишна възраст, съобщиха „Гардиън“ и АФП.

Смъртта му е потвърдена от мениджърската му агенция Greensmith Artists. Аткинс е бил намерен в безсъзнание в хотелската си стая в Мексико Сити, малко преди планираното му участие в клуб в града. Той е бил откаран в болница, където е констатирана смъртта му. Причината за нея засега не е обявена официално.

Роден през 1962 г. в Детройт, Аткинс израства в близкия град Белвил, щата Мичиган. Там се запознава с Дерик Мей и Кевин Сондърсън, с които по-късно създава формацията Belleville Three. Тримата музиканти се превръщат в основоположници на характерното електронно звучене на Детройт през 80-те години на миналия век.

Още като ученик Аткинс създава заедно с Ричард Дейвис дуото Cybotron. В музиката си те съчетават синтезатори, електронни ритми и футуристични мотиви. Сред най-известните им композиции са Cosmic Cars и Clear, последната от които се превръща в една от емблематичните композиции на ранното детройтско техно.

След разпадането на Cybotron през 1985 г. Аткинс продължава самостоятелната си кариера под псевдонима Model 500. Сред най-значимите му записи от този период е No UFOs, издаден през същата година. Тогава той основава и звукозаписната компания Metroplex, която се превръща във важна платформа за развитието на детройтската електронна сцена.

Аткинс има ключова роля и за утвърждаването на понятието „техно“ като название на новия музикален жанр. Неговата композиция Techno Music е включена в британската компилация Techno! The New Dance Sound of Detroit от 1988 г., която представя музиката на Детройт пред по-широка европейска публика.

През следващите десетилетия музикантът продължава да експериментира с електронното звучене, като работи и под имената Infiniti и Model 500. Сред по-късните му проекти е сътрудничеството Borderland с германския продуцент Мориц фон Освалд.

През 2023 г. Аткинс възстановява проекта Cybotron и отново започва да издава музика и да изнася концерти с него.

Влиянието му се простира далеч извън техно музиката. Композицията Clear например е използвана като основа за хита Lose Control на американската изпълнителка Миси Елиът от 2005 г., припомня още „Гардиън“.