Американският музикант, продуцент и диджей Хуан Аткинс, смятан за един от основоположниците на детройтското техно и за една от най-влиятелните фигури в електронната музика, е починал на 64-годишна възраст, съобщиха „Гардиън“ и АФП.
Смъртта му е потвърдена от мениджърската му агенция Greensmith Artists. Аткинс е бил намерен в безсъзнание в хотелската си стая в Мексико Сити, малко преди планираното му участие в клуб в града. Той е бил откаран в болница, където е констатирана смъртта му. Причината за нея засега не е обявена официално.
Роден през 1962 г. в Детройт, Аткинс израства в близкия град Белвил, щата Мичиган. Там се запознава с Дерик Мей и Кевин Сондърсън, с които по-късно създава формацията Belleville Three. Тримата музиканти се превръщат в основоположници на характерното електронно звучене на Детройт през 80-те години на миналия век.
Le DJ américain Juan Atkins, pionnier de la musique techno, est mort à l'âge de 64 ans https://t.co/KZu9ysiC3K— franceinfo (@franceinfo) November 2, 2026
Още като ученик Аткинс създава заедно с Ричард Дейвис дуото Cybotron. В музиката си те съчетават синтезатори, електронни ритми и футуристични мотиви. Сред най-известните им композиции са Cosmic Cars и Clear, последната от които се превръща в една от емблематичните композиции на ранното детройтско техно.
След разпадането на Cybotron през 1985 г. Аткинс продължава самостоятелната си кариера под псевдонима Model 500. Сред най-значимите му записи от този период е No UFOs, издаден през същата година. Тогава той основава и звукозаписната компания Metroplex, която се превръща във важна платформа за развитието на детройтската електронна сцена.
Аткинс има ключова роля и за утвърждаването на понятието „техно“ като название на новия музикален жанр. Неговата композиция Techno Music е включена в британската компилация Techno! The New Dance Sound of Detroit от 1988 г., която представя музиката на Детройт пред по-широка европейска публика.
Juan Atkins, the Detroit pioneer who helped create techno and reshape dance music worldwide, has died at 64 after being found unresponsive in Mexico City. From Cybotron to Model 500, his futuristic sound changed generations and opened doors for countless artists. https://t.co/3x7zouNmZi— MEAWW Entertainment (@meawwofficial) November 2, 2026
През следващите десетилетия музикантът продължава да експериментира с електронното звучене, като работи и под имената Infiniti и Model 500. Сред по-късните му проекти е сътрудничеството Borderland с германския продуцент Мориц фон Освалд.
През 2023 г. Аткинс възстановява проекта Cybotron и отново започва да издава музика и да изнася концерти с него.
Влиянието му се простира далеч извън техно музиката. Композицията Clear например е използвана като основа за хита Lose Control на американската изпълнителка Миси Елиът от 2005 г., припомня още „Гардиън“.