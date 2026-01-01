Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 57-годишен мъж и 56-годишна жена за кражба на пари и вещи на стойност над 41 000 евро, съобщиха от обвинението.

На 7 ноември от апартамент, обвиняемият чрез използване на ключ е откраднал 40 000 евро, златни бижута и метална касичка, съдържаща 620 евро или всички вещи на обща стойност от 41 777,40 евро.

Обвиняемата умишлено е улеснила мъжа за кражбата, като му е предоставила информация, че в жилището има голяма сума пари и златни вещи. Освен това тя е е дала ключа от апартамента на мъжа и с него той влязъл вътре и осъществил кражбата.

Мъжът е осъждан. Той и обвиняемата са задържани за 72 часа, като предстои да им бъде поискан постоянен арест.