Върховният административен съд (ВАС) постанови окончателно решение за нарушение на чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 (REMIT) на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия от страна на „Национална електрическа компания“ ЕАД. Това съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Със съдебния акт от 4 ноември 2026 г. съдът отмени решението на Административен съд – София-град от 2024 г. и отхвърли жалбата на НЕК ЕАД срещу решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), с което е установено нарушението.

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Производството на КЕВР беше образувано във връзка със сигнали от Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия и „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД). То обхваща периода от 1 февруари до 30 юни 2019 г. и търговията на пазарните сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ на БНЕБ ЕАД.

В хода на административно производство КЕВР установява три групи сделки, осъществявани от НЕК ЕАД с още пет енергийни дружества, които в съвкупност представляват нарушение на забраната за манипулиране на пазара по чл. 5 от REMIT: изпрани сделки тип АВА, сделки с блокови продукти и кръстосани сделки между двата пазарни сегмента.

По отношение на НЕК ЕАД са установени 208 сделки тип АВА - поредици от покупки и продажби, при които не се променя съществено облагодетелстващият интерес или пазарният риск. Сделките са сключени в интервал от 20–24 секунди при цена 41,70 евро. Установени са и 61 сделки за покупка на блокови продукти с общ обем 46 460 MWh и стойност 1 851 158 лв. При кръстосаните сделки същите количества са купувани на сегмент „Ден напред“ и впоследствие са продавани на НЕК ЕАД при по-висока цена, на сегмент „В рамките на деня“.

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Според КЕВР установеният модел на търговия с пълно съвпадение на количествата дава основание да се приеме, че сделките са били предварително съгласувани и са осъществени при предварителен обмен на информация между участниците.

С Решение от 25.11.2022 г. Комисията наложи на НЕК ЕАД имуществена санкция в размер на 625 097 лв., равностойна на 319 607,02 евро.

ВАС приема, че решението на КЕВР описва достатъчно конкретно сделките, периода, пазарните сегменти и поведението, за да докаже косвено предварителна координация. Съдът отхвърля възраженията, че липсата на преки доказателства за договорки или анонимният характер на борсовата търговия изключват манипулация.

Според съда за осъществена пазарна манипулация не е необходимо да се докажат действително настъпило изкривяване на пазара или конкретно намерение на участника. Достатъчно е поведението да може да даде лъжливи или подвеждащи сигнали за предлагането, търсенето или цената, или да може да доведе до цена на изкуствено равнище. ВАС посочва също, че дружеството не е доказало законни причини и съответствие с приетите пазарни практики за разгледаното поведение.

Решението на ВАС има съществено значение за утвърждаването на съдебната практика по прилагането на Регламент (ЕС) № 1227/2011 в България и дава ясен ориентир за доказването на пазарна манипулация при борсова търговия. То потвърждава, че КЕВР може да установи нарушение въз основа на цялостната оценка на търговското поведение, без да е необходимо да доказва настъпило изкривяване на пазара или конкретна договорка между участниците, когато действията са могли да подадат подвеждащи сигнали или да доведат до цена на изкуствено равнище.

Решението на ВАС представлява съдебно потвърждение за ключовата превантивна и контролна роля на КЕВР, осъществявана чрез дирекция „Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011“. То подчертава значението на активния надзор и последователното прилагане на регламента за разкриването и санкционирането на манипулативни практики, защитата на ефективната конкуренция и формирането на прозрачни и справедливи цени на енергията на едро, особено в условията на геополитическа несигурност.